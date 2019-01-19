居家年節Look 窗花燈罩輕鬆添喜氣
為迎來農曆新年，除了利用周末大掃除外，也順便替居家換上新裝，增添年節氣氛；IKEA表示，一進門客廳往往是最重要的視覺焦點，也是居家活動的核心，打造濃濃的年節氣氛，不妨從家的核心客廳開始，可依家庭預算更新沙發、布套，或者簡單更換抱枕、生肖裝飾、窗花或立體吊飾等，巧妙的布置，讓家處處有年味。
不過，對花小錢迅速轉換居家氛圍的上班族來說，IKEA認為，家飾品是最好的幫手，今年抱枕、燈罩流行煙花圖樣，而燈籠造型LED燈串，無論掛在窗前或客廳櫃子上，都能增添喜氣。
為了別具新意，HOLA今年春節飾品則主打童趣風，不僅首度推出質感精緻的手繪春聯，還推出獨家設計的米奇系列窗花與立體吊飾，可愛米奇、米妮圖騰隱約現蹤於傳統裝飾中，為年節氛圍增添不少療癒感。
歲末年終是家人團聚圍爐的季節，IKEA建議餐桌布置可掌握三大重點，可運用餐桌週邊的布織品，大面積的改變餐桌氛圍，餐具也能力求變化，營造應景氣氛，如筷子拚出「吉、祥、如、意」，裝糖果餅乾的收納罐，也是餐桌布置的重點之一。
設計師表示，垂手可得的水果，如橘子、蘋果或鳳梨等，是餐桌上最經濟實惠的裝飾方式；家飾品整體而言，以濃厚東方味為底、搭配生肖造型，適時融入古典元素圖騰，可營造出混搭風。
為迎接新年來臨，friDay購物觀察，民眾已著手進行大掃除與添購收納箱，近來收納家具TOP 5排行榜依序為整理箱、鞋櫃、衣櫃、收納椅凳、與廚房收納層架，民眾選購重點為功能多、選擇多、價格少為主，除舊佈新之餘，同時將家裡的氛圍變得煥然一新。
(中國時報)
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