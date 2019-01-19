雙子星開發案招商成功的啟示

2019年01月19日 04:10 中國時報 （仲量聯行台灣董事總經理趙正義）

眾所矚目的台北車站C1D1雙子星開發案，在歷經5次流標與爭議紛擾後，終於在上個月的第6次招標決選中，順利選出最優申請人，由港商南海發展與馬來西亞馬頓公司組成的國際投資團隊得標，預計於今年3月底前完成投資契約簽訂，民國114年完工營運。

據筆者擔任本案台北市政府招商總顧問的經驗，歸納此次得以成功招商的關鍵因素如下:

全程公開透明： 這次C1D1招標案與過去BOT案最大的不同，就是從規畫階段的各項會議到招標審議過程，全部均有完整的錄音錄影與紀錄保存，並首創由廉政署、調查局及市府政風單位組成的廉政平台進行全程監督，各項規畫條件、招標機制、會議結論等均公開上網，貫徹柯市府要求的公開透明原則。

與地主及投資人充分溝通： 過去投資人對於C1基地有30多位私地主是否願意配合開發存有疑慮，本案在規劃過程中即與公私地主舉行多次的說明會與座談會，誠摯透明的解說相關招商規畫條件，讓地主由過去的阻力轉為招商的助力。

力求公平的契約與評審機制：此次的招標規範與契約文件，均力求訂定政府與投資人公平合理的條款，並透過資格標、規格標與價格標三階段嚴謹的審查程序，經評審評決具備80分以上的規格能力者後，最後再由政風單位開啟彌封的價格標封，由價格評分最高者得標，過程公平無疑，並為市府及地主們爭取到最佳的利益。

C1D1是台灣首次吸引到外資法人直接投資的大型聯合開發案，由於全案投資金額高達600多億，過程中也有輿論對於投資者是否為中資、以及財務能力的質疑，但該案在招標規範即已限制中資依法不得投資，且公司淨值必須高達160億元以上，經市府及總顧問嚴格審查各投標公司的資金來源與最終受益者，確定二家投資團隊皆非中資且具備符合規定的財務能力。

在言論高度自由的台灣社會，過去許多BOT案常受到不同的質疑，從C1D1的經驗，我們認為唯有堅持公平、公正、公開的原則，才能化解爭議並建立各界與投資者的信心。本案的成功將可大幅提升台北的都市發展與國際資金投資台灣的興趣，讓世界看見台灣，並達成政府、地主、投資人、社會大眾均贏目標。

(中國時報)