年前等嘸節能補助 買氣少2成
擴大21縣市補助住戶節能家電訊息傳出後，年節前家電買氣急凍，掉了1到2成，讓業者急跳腳。昨電器公會與經濟部能源局溝通，希望年前暫緩所有補助計畫，各縣市家電補助希望由中央統一後再公布。能源局表示，會催促21縣市在本月底前提出，盡快審議，通過時間很難說。
家電業者急得跳腳了
不過昨天已有縣市對外說明節能家電補助品項，新北市經發局說周一已上公文給中央核定，主要以補助冷氣與冰箱為主，最高上限到5000元。台南則將以冷氣、電冰箱、電視等耗電家電為優先，金額近期公布。桃園市政府則初步規畫冷氣1kw補助2000元、冰箱每公升15元、電視每台2000元，苗栗縣補助冷氣、冰箱、LED燈。大家都表示會盡快陳報經濟部核准後再公告實施。
新節電運動「縣市共推住商節電行動」去年開始執行，原本只有6縣市有推住宅節能家電補助，經濟部希望擴大到21縣市今年都提出住宅家電補助，可提出的家電補助品項由各縣市決定，以每項2000元為基準。
電器公會籲簡化程序
但消息傳出後，許多民眾想等補助，造成近期買氣急凍，電器公會全國聯合會理事長廖全平就表示，補助消息出來後，各家電通路買氣普遍掉1到2成，都受影響。昨天能源局前往電器公會與業者溝通，電器公會提出希望增加補助經費、擴大補助範圍、不設汰舊換新門檻等三點訴求。
廖全平說，希望縣市共推節電經費預算彈性放寬，冷氣機補助到住戶，品項增加冰箱，汰舊換新希望簡化程序，提出照片即可不用回收。廖呼籲，年前沒補助，希望大家不要再提。至於21縣市家電補助計畫，希望等統整後再提出，公會籲改由能源局統一補助，方便業者銷售。
能源局副局長李君禮指出，希望各縣市盡快提出規畫方案，避免影響春節買氣，但他也呼籲民眾如本就購買家電計畫，就按照原來行動不必特別去等。
(中國時報)
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