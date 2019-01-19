超收經濟紅利 拚內需最補

2019年01月19日 04:10 中國時報 王玉樹

一場希望擴大縣市節能家電補助的利多，因為經濟部只能從原本縣市共推節電活動經費中挪移，財源有限，可能讓最終端出方案大打折扣。昨天像是台東已喊話要跟中央多爭取經費，面對各縣市都有迫切補助需求。高喊要推讓民眾有感政策的執政黨，應該思考將手上386億超收「經濟紅利」，拿出部分當擴大內需的大補丸，效果絕對好過還債。

去年政府歲計剩餘386億，大部分來自稅收超收，這筆「經濟紅利」怎麼用，因為各界意見不同，執政黨陷入「父子騎驢」窘境，最後搞出「促進經濟發展」、「照顧弱勢」、「防禦豬瘟」籠統用途。

在美陸貿易戰大環境不利因素下，政府與各研究機構都已預測今年經濟成長率會放緩，像是中華經濟研究院就認為成長率會比去年下滑0.43個百分點，主要就是全球經濟不確定性增加、財富所得成長趨緩，讓民間消費成長壓抑。因此擴大內需，絕對是今年經濟政策最重要當務之急。雖然有聲音認為超收稅款應該優先拿來還債，但其實政府每年預算編列就有固定的還債金額，只要照正常速度還債，台灣政府財務並不至於惡化。尤其目前台灣舉債占GDP比重僅3成多，不到美國的三分之一、更只有日本的六分之一，不算太重。

看看各縣市嗷嗷待哺，等待節能家電補助經費，政府如果能這300多億撥補10分之一，擴大節能家電或民生用品補助項目，其帶動內需乘數效果絕對比拿去還債來的有效。有感政策，無妨就從先這項民生政策做起。

(中國時報)