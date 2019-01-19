超收經濟紅利 拚內需最補
一場希望擴大縣市節能家電補助的利多，因為經濟部只能從原本縣市共推節電活動經費中挪移，財源有限，可能讓最終端出方案大打折扣。昨天像是台東已喊話要跟中央多爭取經費，面對各縣市都有迫切補助需求。高喊要推讓民眾有感政策的執政黨，應該思考將手上386億超收「經濟紅利」，拿出部分當擴大內需的大補丸，效果絕對好過還債。
去年政府歲計剩餘386億，大部分來自稅收超收，這筆「經濟紅利」怎麼用，因為各界意見不同，執政黨陷入「父子騎驢」窘境，最後搞出「促進經濟發展」、「照顧弱勢」、「防禦豬瘟」籠統用途。
在美陸貿易戰大環境不利因素下，政府與各研究機構都已預測今年經濟成長率會放緩，像是中華經濟研究院就認為成長率會比去年下滑0.43個百分點，主要就是全球經濟不確定性增加、財富所得成長趨緩，讓民間消費成長壓抑。因此擴大內需，絕對是今年經濟政策最重要當務之急。雖然有聲音認為超收稅款應該優先拿來還債，但其實政府每年預算編列就有固定的還債金額，只要照正常速度還債，台灣政府財務並不至於惡化。尤其目前台灣舉債占GDP比重僅3成多，不到美國的三分之一、更只有日本的六分之一，不算太重。
看看各縣市嗷嗷待哺，等待節能家電補助經費，政府如果能這300多億撥補10分之一，擴大節能家電或民生用品補助項目，其帶動內需乘數效果絕對比拿去還債來的有效。有感政策，無妨就從先這項民生政策做起。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。