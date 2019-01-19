客運業鬆綁七休一 春節前上路

2019年01月19日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

春節客運業鬆綁七休一，為保障旅客及勞工安全，昨（18）委員會再增兩項條件，包含每日駕車不得超過10小時；連續2個工作日間，應有連續10小時以上休息時間，最快農曆春節前實施。。不過，汽車客運產業工會認為，客運業長期人力不足，但政府沒想辦法改善，只會造成交通安全問題。

勞動部在本月4日預告，客運業在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需等情況下，可鬆綁七休一，但限定最多連續工作9天，且不得連續4天以上單日工時超過11小時。

勞動部法規會昨審查相關法案，會中決議為保障旅客及勞工安全，除原本上述2條件，將新增每日駕車不得超過10小時；連續2個工作日間，應有連續10小時以上休息時間。

勞動部法規會委員邱駿彥指出，委員大多數不贊成客運業者鬆綁七休一規定，也普遍認為現有兩項限制仍不足夠保障行駛安全，因此才多增加兩項附加條件。他在會中建議，業者須提出補足人力計畫，得到審核通過才能鬆綁七休一的「落日條款」，主席勞動部政務次長劉士豪僅裁示請業務單位列入考慮，他希望部長許銘春能夠實際要求業者落實人力補足。

台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，客運司機長期人力不足，低工資、高風險、高工時的特性讓很多人不敢應徵，平日就已經每天駕駛14、15小時而過勞，過年可能會更慘。且出勤表都可以更改，七休一鬆綁會延伸更多道路安全問題，勞動部、交通部卻都不想負責任。

勞動部政務次長劉士豪表示，馬上要進入春節疏運，會盡快公告，在今年春節實施。

(中國時報)