周日下午變天 冷氣團報到

2019年01月19日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

氣象局表示，今日白天陽光繼續露臉，氣溫明顯回升，各地高溫都可到21℃以上，中南部甚至可達25至27℃。但入夜後各地低溫仍在16至18℃，日夜溫差相當大。但明天下午開始變天，緊接著晚上大陸冷氣團報到，溫度迅速下降。

天氣風險公司預估，今起至周日上午都是難得的好天氣，氣象達人彭啟明請民眾把握冬陽，曬洗棉被與厚重衣物，因為周日下半天冷高壓再度發威，冷空氣南下，也會伴隨水氣，預計影響到下周一、二，接下來則轉為乾冷。尤其要留意的是下周二、三的冷空氣最強，沿海或空曠地區的低溫甚至可能降到11、12℃。

入冬後玉山尚未降雪，已創下1953年起有完整觀測紀錄以來初雪遲到的紀錄；下周一、二氣溫更低，3000餘公尺以上的高山都會降到0℃以下，如果水氣充足，有機會降初雪。

(中國時報)