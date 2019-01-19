百萬人暴飲 貪杯傷身

2019年01月19日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

國健署統計，我國喝酒人口約有843萬人，推估約有100萬人有暴飲情形。根據世界衛生組織（WHO）最新調查報告，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡。國健署表示，暴飲除容易導致意外事故、傷亡、誤判風險情況、失去自制力外，長期下來也可能引起健康危機，如消化道疾病、癌症等。

依據WHO對「暴飲」的定義，過去一個月只要一次喝酒量超過60克純酒精，都算是「暴飲」，相當於為4-5罐啤酒、1.3瓶濃度保力達B/維士比、0.8瓶紅酒、0.6瓶米酒、165毫升的威士忌及130毫升的58度高粱。

國健署2017年以2萬多人為樣本的「國民健康訪問調查」，18歲以上的族群中，約有843萬喝酒人口，其中推估100萬人有暴飲情形，占5.1％。比2009年及2013年調查的5.4％調查略降。國健署菸害防制組組長羅素英推估，原因在於民眾對酒駕危害的警惕提升，卻仍對喝酒存有誤解，認為喝酒能保護心血管而過量飲用。

羅素英表示，根據2018年《刺胳針》（The Lancet）醫學期刊發表的研究顯示，飲酒是導致死亡或疾病的第7大危險因子，其致癌風險遠遠抵銷了保護心血管的效果，喝越多風險越高。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，國際癌症研究機構（IARC）將酒精列為一級致癌物，意即在人體上具致癌證據。若長期暴飲，將增加癌症、心血管疾病、消化道疾病的風險。因飲用酒精將降低抵抗力，未來罹患感染病的機率也會提高。另一方面，過度飲酒將影響胃口，酗酒者營養不良的情況並不罕見。

(中國時報)