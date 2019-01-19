NCC盤算OTT管理原則

2019年01月19日 04:10 中國時報 黃有容 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

有線電視生態變化大，NCC將動手「活化」市場！消基會調查12家網路影音服務(OTT)收費平台業者，發現有4家業者無取消、退費的說明規定，但目前OTT仍無主管機關管理，恐損消費者權益，呼籲政府應跨部會訂出主管機關與立法管理。NCC主委詹婷怡表示，今年將著重於有線電視市場、媒體自律等議題，更計畫參考國際例子，討論對OTT關於本土自製內容的管理方法。

網路追劇已成民眾日常活動，24.7％網友平均花費1至2小時追劇。消基會批評，業者可精算紀錄消費者觀看影片到幾分幾秒，為何在退費這部分不能按比例退費？消基會調查12家業者，有4家業者沒提供有關取消、退費的說明外；1家業者需簽約1年，未滿租期對租戶需收800元費用；1業者不僅沒退費，預付型繳費者還要加計10％的違約金；4家業者採取一旦付費即不退費。

詹婷怡於昨（18）日新春媒體餐敘指出，NCC今年業務將在有線電視市場活化議題上占較高比重，包括：要求今年底前系統商全面以數位高畫質播出頻道、協助頻道業者以高畫質製播內容；提出分組付費新方案，作為階段型刺激，「鬆動」市場；以及檢討系統商頻道上下架原則、頻道變更許可辦法等，尋求市場變化的可能性。

(中國時報)