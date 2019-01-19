陳明通1月23日會韓 不談九二共識

2019年01月19日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

陸委會主委陳明通（左）下周將拜訪高雄市長韓國瑜（右）。（本報資料照片）

陸委會主委陳明通下周確定赴高雄拜會市長韓國瑜，陸委會昨表示朝23日安排規畫，並尊重配合高市府行程持續洽排。據韓國瑜兩岸政策重要幕僚指出，此次安排是中央政府與挾帶新民意的地方政府為了「拚經濟」所要做必要的溝通，以期中央與地方能更加互相了解與協調，「九二共識」不會是此次「陳韓會」所要討論的議題，否則根本沒有這次會面的必要。

由於現階段兩岸當局正為「九二共識」與「一國兩制」吵得不可開交，主張「人進來，貨出去」、九二共識為定海神針的韓國瑜此次對談陳明通，是否擦出火花備受關注。

要賺錢也要顧主權

該近韓人士說，「中央─地方關係」與兩岸關係以及朝野政黨關係不同，「九二共識」涉及兩岸政治互信，但不應該上綱到任何層次。地方與對岸城市交流、商品採購等與九二共識基本無關。因此，不論九二共識，乃至於統獨議題都不是地方關注的焦點，也更不會是韓國瑜和陳明通下周會談時所要討論的。否則就失去此次溝通意義，因為各自立場「大家都知道了」，那還需要談嗎？

陸委會昨表示，希望藉由相關拜會安排向地方政府說明兩岸政策，聽取地方推動兩岸交流建議，並提供必要協助。陸委會全力支持地方政府拚經濟政策，中央地方一條心，一起「拚經濟、守民主、顧主權」。

陸委會溝通動起來

事實上，陸委會拜訪各縣市首長與地方溝通的行程日前已展開，陸委會3位副主委都陸續動起來。包括常務副主委李麗珍17日拜訪連江縣長劉增應；當天政務副主委陳明祺分頭拜訪苗栗縣長徐耀昌。而昨日陳明祺則赴南投縣政府拜會縣長林明溱，說明兩岸政策，並聽取地方推動兩岸交流意見。

期間，陳明祺表示，政府推動兩岸良性互動交流政策主張從未改變，向來支持對等尊嚴、符合規範及不預設政治前提的兩岸交流，將持續協助地方政府推動各項交流，也歡迎陸客來台觀光，支持地方政府拚經濟。政府將在捍衛國家主權尊嚴及維護民眾福祉原則下，推動兩岸健康有序交流，並盼中央與地方政府通力合作，共同維護台灣整體利益。

(中國時報)