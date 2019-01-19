先尋找真正的「台灣共識」
中國時報
李文輝
陸委會17日起展開拜會地方首長之旅，藍營15縣市是重中之重，重頭戲則是主委陳明通將在23日拜會高雄市長韓國瑜，由於藍綠之間「有沒有九二共識？」的鴻溝，比兩岸「九二共識的涵義為何？」還寬，這齣朝野兩大名嘴領銜的「黃鼠狼給雞拜年」戲碼，勢必是場看熱鬧也看門道的「鬥嘴鼓」好戲。
相對於蔡總統回應國民黨主席吳敦義呼籲對藍營地方首長要「公平對待」、「不要再硬拗九二共識是一國兩制」時，說「兩岸政策是中央職權」、「以後要再講九二共識要更小心，不要變成一國兩制」。然而，韓國瑜才剛在議會備詢時重申，堅定支持現階段對台灣、高雄的未來及兩岸和平發展最關鍵的定海神針「九二共識」，如此天壤之別，中央與地方如何攜手「推動兩岸良性互動交流及保障民眾福祉」？
九合一最新民意已經支持「貨出去，人進來，發大財」，不論兩岸政策是誰的職權，「天要下雨，娘要嫁人」，韓國瑜非放手一搏不可。如今他拋出兩岸城市交流、「南南合作」等「發大財」路徑，除非中央另闢蹊徑大家都中樂透，否則只能樂觀其成，想設再多路障也是徒然，屆時「阿通師」碰上「賣菜郎」，也將是雞同鴨講。
比起「九二共識」，藍綠更是一家人，更需要「台灣共識」、也需要更多創造性模糊空間，逐步積累。但蔡總統從「九二共識就是一國兩制」推導到「反一國兩制是台灣共識」，缺乏法理上邏輯的一貫性。
反觀韓國瑜說「兩個不要懷疑」──「『不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心』、『不要懷疑台灣人民追求民主與自由的決心』，這『兩個不要懷疑』一直不停的碰撞、磨合、消長，我們怎樣小心翼翼的處理這個關係，對台灣人民是生死大事。」才更像是「台灣共識」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。