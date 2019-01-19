先尋找真正的「台灣共識」

2019年01月19日 04:10 中國時報 李文輝

陸委會17日起展開拜會地方首長之旅，藍營15縣市是重中之重，重頭戲則是主委陳明通將在23日拜會高雄市長韓國瑜，由於藍綠之間「有沒有九二共識？」的鴻溝，比兩岸「九二共識的涵義為何？」還寬，這齣朝野兩大名嘴領銜的「黃鼠狼給雞拜年」戲碼，勢必是場看熱鬧也看門道的「鬥嘴鼓」好戲。

相對於蔡總統回應國民黨主席吳敦義呼籲對藍營地方首長要「公平對待」、「不要再硬拗九二共識是一國兩制」時，說「兩岸政策是中央職權」、「以後要再講九二共識要更小心，不要變成一國兩制」。然而，韓國瑜才剛在議會備詢時重申，堅定支持現階段對台灣、高雄的未來及兩岸和平發展最關鍵的定海神針「九二共識」，如此天壤之別，中央與地方如何攜手「推動兩岸良性互動交流及保障民眾福祉」？

九合一最新民意已經支持「貨出去，人進來，發大財」，不論兩岸政策是誰的職權，「天要下雨，娘要嫁人」，韓國瑜非放手一搏不可。如今他拋出兩岸城市交流、「南南合作」等「發大財」路徑，除非中央另闢蹊徑大家都中樂透，否則只能樂觀其成，想設再多路障也是徒然，屆時「阿通師」碰上「賣菜郎」，也將是雞同鴨講。

比起「九二共識」，藍綠更是一家人，更需要「台灣共識」、也需要更多創造性模糊空間，逐步積累。但蔡總統從「九二共識就是一國兩制」推導到「反一國兩制是台灣共識」，缺乏法理上邏輯的一貫性。

反觀韓國瑜說「兩個不要懷疑」──「『不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心』、『不要懷疑台灣人民追求民主與自由的決心』，這『兩個不要懷疑』一直不停的碰撞、磨合、消長，我們怎樣小心翼翼的處理這個關係，對台灣人民是生死大事。」才更像是「台灣共識」。

(中國時報)