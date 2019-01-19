來訪談什麼 韓國瑜「見面再說」

2019年01月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜多次承認九二共識，主張發展「南南合作」，陸委會主委陳明通預計23日南下拜訪韓，溝通未來高雄與對岸城市交流的想法；對此，韓國瑜18日證實將與陳明通會面，但這是陸委會主動邀約，他還不曉得到時候要談什麼，「等到會面時再說」。

韓國瑜自稱「九二共識堅定支持者」，陳明通來訪要談什麼，外界都很關心，針對屆時是否向中央反映政策鬆綁，或爭取哪些協助，韓國瑜表示目前以議會備詢為重，與陳明通對談內容到時候才知道。

韓國瑜對兩岸交流的看法，這2天在議會成為質詢焦點之一，民進黨團逼問他對九二共識的詮釋，他重申，現階段對台灣、高雄的未來及兩岸和平發展，九二共識是最關鍵的定海神針，維持雙方穩定交流發展，重要性不言可喻。

他表示，承認九二共識，並非一國兩制，根據憲法，國名是中華民國、治權是台澎金馬，這部分非常清楚，他也曾提「2個不要懷疑」，包括「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」及「不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」，希望兩岸互相尊重。

韓國瑜表示對兩岸交流看法始終一致，先前即撰文強調，「南南合作」才是高雄市經濟唯一出路，主張南台灣縣市以高雄為領頭羊，進一步與大陸南部省分及東南亞合作，定期舉辦城市論壇，並把南部農漁牧產品賣向大陸南部市場。

他認為，拓展兩岸關係是國民黨強項，民進黨受到政治緊箍咒束縛，無力突破兩岸僵局，而大陸經濟成長6.9％，市政府當然要做高雄台商在大陸的強力後盾，因此唯有積極推動「南南合作」，才能讓「貨出去，人進來，高雄發大財」。

(中國時報)