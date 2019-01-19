陸外交學院 選拔培養接軌國際

2019年01月19日 04:10 中國時報 潘維庭 ／台北報導 林勁傑、／台北報導

民進黨「口譯哥」趙怡翔以31歲之齡被指派為我駐美代表處政治組組長，引發各界譁然。對此，大陸外交部智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱指出，包括大陸在內的世界各國對於外交官與外交人員的任用都有一定的選拔標準與培訓，趙怡翔這個事件「恰恰說明了台灣駐美代表處不是正式外交機構」，所以才能不按各國的外交規則進行。

郭憲綱昨日受訪表示，北京有一所高校「外交學院」；又被稱為「大陸外交官搖籃」，專門培養外交外事人才。職業外交官需要有一定外語水平及知識結構，從大學畢業生的選拔，工作後累積經驗到一定程度才能外派他國，不是一蹴可幾。而基本上外交官銜、事務是有國際慣例與標準的，大陸與世界各國都差不多；外交官從「隨員」往上，依序為三等祕書、二等祕書、一等祕書、參贊、公使到最高階才是大使。

郭憲綱稱，大陸外交人員的選拔培養都是與世界接軌。要掌握世界經濟、國際法、國際關係等知識。外交官培訓嚴格，更需要積累經驗才能躋身高級外交官之列。工作多需處理複雜問題，沒有歷練處理不好，不可能一步登天被派任駐外要職。

大陸外交學院1955年建校，50多年來培養學生近2萬人，其中有250多位出任駐外大使，如現任外交部長、曾任國台辦主任的王毅，以及前後兩任外交部發言人劉為民、姜瑜都是校友。

此外，大陸外交部翻譯司被譽為「中國翻譯的國家隊」，挑選、磨練都是萬中選一。其中，曾為胡錦濤、溫家寶、李克強等領導人擔任翻譯的張璐，因為表現優異、翻譯古詩詞妥貼且文雅，被網友封為「翻譯女神」，現任大陸外交部翻譯司西葡語處處長。

張璐因替溫家寶翻譯古詩詞而受矚，包含「華山再高，頂有過路」、「亦余心之所善兮，雖九死其尤未悔」、「兄弟雖有小忿，不廢懿親」，她曾說：「我發現總理最喜歡引用劉禹錫、王安石和屈原的詩詞。結合他說話的語境，知道總理在這個時刻引用古詩詞，是想要傳達怎樣的一種精神，這一點很重要。」

(中國時報)