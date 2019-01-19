培養翻譯官 鐵杵磨成繡花針

2019年01月19日 04:10 中國時報 李文輝

口譯哥趙怡翔被質疑一步登天駐美，對於台灣外交戰場主要對手大陸而言，能在不到3年時間坐上這個位子，幾乎匪夷所思。

當前大陸翻譯出身的外交官，從扛把子楊潔篪到以張璐為首的五大美女翻譯官，個個身經百戰、通過外交部翻譯司魔鬼訓練，不但外文要好，中文更要好。反觀不世出的口譯哥，國中畢業移民加拿大，初任公職時還具雙重國籍，看來古文不行；外交官首重國家忠誠、第一任務捍衛母國利益，口譯哥卻是民意反彈、美國力挺，他代表那一國、如何鞏固台灣利益？著實令人擔心。

翻譯官古稱「舌人」。《國語．周語中》有云「故坐諸門外，而使舌人體委與之。」韋昭注：「舌人，能達異方之志，象胥之官也。」是說翻譯官不只要做到「信、達、雅」，更要落到敦睦邦誼實處。

當前大陸外交第一把交椅楊潔篪，1975年學成歸國，就是從外交部翻譯幹起，直到1983年才當美使館二祕，沒有一步登天，都有養成訓練。

此外，大陸美女翻譯官也不是花瓶，現任外交部翻譯司西葡語處處長張璐，是胡錦濤、溫家寶首席翻譯。曾連續8年在總理記者會任翻譯。

「台上十分鐘，台下十年功」，大陸外交部不僅有培訓處反覆訓練翻譯，而且每年派人赴歐盟翻譯司培訓同步傳譯。若要給國家主席、總理翻譯，近月前就要開始準備。有些大陸領導人常引經據典，張璐就說過她2010年為溫家寶翻譯時，是提前蒐集2003到2009年溫答記者問所有談資裡面說過的全部古詩句和成語，一一翻譯，外人看是隨機應變，卻是鐵杵磨成繡花針的工夫。

(中國時報)