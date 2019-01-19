培養翻譯官 鐵杵磨成繡花針
中國時報
李文輝
口譯哥趙怡翔被質疑一步登天駐美，對於台灣外交戰場主要對手大陸而言，能在不到3年時間坐上這個位子，幾乎匪夷所思。
當前大陸翻譯出身的外交官，從扛把子楊潔篪到以張璐為首的五大美女翻譯官，個個身經百戰、通過外交部翻譯司魔鬼訓練，不但外文要好，中文更要好。反觀不世出的口譯哥，國中畢業移民加拿大，初任公職時還具雙重國籍，看來古文不行；外交官首重國家忠誠、第一任務捍衛母國利益，口譯哥卻是民意反彈、美國力挺，他代表那一國、如何鞏固台灣利益？著實令人擔心。
翻譯官古稱「舌人」。《國語．周語中》有云「故坐諸門外，而使舌人體委與之。」韋昭注：「舌人，能達異方之志，象胥之官也。」是說翻譯官不只要做到「信、達、雅」，更要落到敦睦邦誼實處。
當前大陸外交第一把交椅楊潔篪，1975年學成歸國，就是從外交部翻譯幹起，直到1983年才當美使館二祕，沒有一步登天，都有養成訓練。
此外，大陸美女翻譯官也不是花瓶，現任外交部翻譯司西葡語處處長張璐，是胡錦濤、溫家寶首席翻譯。曾連續8年在總理記者會任翻譯。
「台上十分鐘，台下十年功」，大陸外交部不僅有培訓處反覆訓練翻譯，而且每年派人赴歐盟翻譯司培訓同步傳譯。若要給國家主席、總理翻譯，近月前就要開始準備。有些大陸領導人常引經據典，張璐就說過她2010年為溫家寶翻譯時，是提前蒐集2003到2009年溫答記者問所有談資裡面說過的全部古詩句和成語，一一翻譯，外人看是隨機應變，卻是鐵杵磨成繡花針的工夫。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。