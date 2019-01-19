防陸俄高超音速 川普力推MDS

2019年01月19日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國阿拉斯加州葛瑞利堡（Fort Greely）飛彈防禦系統的陸基攔截飛彈。美國總統川普17日在五角大廈表示，美國的飛彈防禦能力領先全球，他強調將採取一切措施，確保能偵測和摧毀任何襲擊美國的飛彈。（美國陸軍照片）

美國五角大廈17日宣布新戰略，將研發以太空為基礎（space-based）的飛彈防禦系統（MDS），以便與大陸和俄羅斯迅速發展中的「高超音速」等新型尖端武器抗衡，同時應對伊朗及北韓的威脅。一位高級官員還透露，正研究如何在太空部署高能雷射武器，做為MDS的一環。

飛彈防禦 全球第一

美國總統川普與副總統彭斯17日赴五角大廈，出席《2019年飛彈防禦評估》（MDR）發布會。川普發表談話說，「我們必須確保美國的防禦能力在全球獨一無二，無可匹敵」。他強調將採取一切措施，確保能夠偵測和摧毀從任何地方、任何時間射向美國的任何飛彈，包括誤發的飛彈。

川普並未直接點名陸俄，但特別提到須保護美國免受先進「高超音速」武器，以及巡弋飛彈的威脅。他警告競爭對手們說：「我們的高超音速技術非常尖端，如果有需要，我們的破壞力能遠遠超越他們。」

美國代理國防部長夏納翰表示，根據新版MDR，美國一方面將著重在印太地區保持和增進陸基和艦基飛彈攔截能力，另一方面大力發展高超音速武器防禦能力，包括發展太空監控和反擊能力，以攻防能力相結合的方式推進新型武器的研發。

及早監控 搶先攔截

陸俄都正在積極發展「高超音速」飛彈，據稱時速已可達5000公里，4倍於音速，這類飛彈還可改變方向，讓攔截更加困難。美國在這一領域落居後頭，因此將太空視為發展下一代防禦的關鍵，計畫把先進遙感器送上太空，以期能更早偵測到敵方發射飛彈，還擬研究在太空部署攔截器，以便能在敵方飛彈發射初期即予攔截。

老將領軍 雄心不減

這也是川普繼去年6月提出要創建「太空軍」後，再次談及發展太空軍事能力。這些概念令人想起1980年代冷戰後期，時任總統雷根提出的《戰略防禦倡議》（SDI，俗稱「星戰計畫」）。SDI最終沒有實現，但助長了美蘇軍備競賽，被指是蘇聯解體的原因之一。

事實上，美國國防部研究及工程次長格里芬（Michael Griffin）正是「星戰計畫」的老將。他主張應大力投資高能雷射裝置，才能夠逐一擊落連續發射的飛彈。他說，「我希望在太空的雷射武器需要在兆瓦級，才能進行太

(中國時報)