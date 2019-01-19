美玩面子工程 買不來絕對安全
中國時報
李文輝／綜合報導
上世紀美蘇武器競賽促成蘇聯解體，大陸《環球時報》18日社評批評美國發布新的飛彈防禦評估報告，宣稱美國飛彈防禦體系只是個超級「面子工程」，既恐嚇不了俄陸這樣的核大國，對北韓、伊朗談判也無實際意義，也許用來騙美國人，才最管用。
社評稱，一般認為，美國飛彈防禦體系的可靠性並不高。從雷根時期「星戰」計畫開始，美國飛彈防禦體系發揮心理威懾作用，製造政治影響，好比促進與部署國更緊密的同盟關係。
社評分析，美國發展飛彈防禦體系的目的，是要打破確保相互摧毀的核時代基本規則，力圖讓自己成為能摧毀對方的唯一國家。但裝載核彈頭的洲際彈道飛彈幾乎是不能用的，那意味著人類遭遇毀滅性的核戰爭。因此，戰略性的飛彈防禦體系也是不應有機會投入實戰的。如此，飛彈攔截系統的準確性其實是次要的，更重要的、有日常價值的是它帶來的政治過程。
社評說，美方近來聲稱退出當年美蘇《中導條約》，指責大陸這些年發展飛彈技術，很大程度是為推出新的飛彈防禦計畫做準備。昨天的計畫也是宣示：美國又要引領飛彈防禦體系競賽了。
然而，美國不太可能做一個自己絕對安全，而俄、陸等國安全保障被其擊碎的國家。各國安全應當成為相互交織體系，而不能是犧牲其他國家安全來構建美國獨一無二的特權。無論美國用多龐大預算，都買不來人類社會前所未有的「安全霸權」，而且永遠差它想要的境界一大步，這一大步不是技術上的，而是對緩和國際緊張所缺少的誠意和它虧欠世界的那分努力。
(中國時報)
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