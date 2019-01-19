美官方團不出席達沃斯論壇
美國政府部分停擺局面已進入第27天，白宮17日表示，美國總統川普決定不派代表團出席在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行的世界經濟論壇年會。由於大陸國家副主席王岐山將出席年會，外界原本關注他是否藉此機會與川普或美方官員會面，隨著川普和美方代表團先後取消行程，王岐山已不可能與美方接觸。而美國政府停擺持續，恐將對陸美貿易談判產生不利影響。
白宮發言人桑德斯發表聲明指出，考慮到80萬聯邦政府雇員仍然沒有領到薪水，及確保他的團隊在需要時能提供協助，川普總統取消了代表團前往達沃斯參加世界經濟論壇年會的行程。
由於美國聯邦政府持續局部關門，川普10日發推文，宣布取消自己的達沃斯之行。川普不去後，原計畫由美國財政部長穆努欽率領5人代表團赴會，其他4人包括國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、貿易代表萊海澤和白宮副幕僚長李德爾，如今也取消。
先前大陸官方宣布，大陸國家副主席王岐山將出席今年的達沃斯年會。他是否會與川普或美方官員會面，討論貿易談判的進展，備受外界關注。大陸國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日訪問華府，屆時如果美國聯邦政府局部停擺仍然沒有結束，那麼貿易代表辦公室大部分雇員可能還在休無薪假，這勢必會對雙方的談判產生不利影響。
世界經濟論壇2019年冬季達沃斯年會將於1月22日至25日舉行。根據媒體報導，除了川普之外，英國首相梅伊、法國總統馬克洪以及南韓總統文在寅都不克出席。今年論壇將以「全球化4.0：在第四次工業革命時代塑造全球架構」為主題。
(中國時報)
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