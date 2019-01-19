傳撤對陸加徵關稅 美財政部否認
中國時報
李文輝／綜合報導
《華爾街日報》17日報導稱，美國財政部長穆努欽正在考慮撤銷部分甚至全部對華加徵的關稅，且可能在本月30日的陸美貿易談判中提出相關建議。不過美財政部官員否認這一消息。
《華爾街日報》引述消息人士的話說，穆努欽提出上述建議，但貿易談判代表萊海澤反對，川普總統這一關也還沒過。報導曝光後，美財政部發言人表示：「穆努欽財長和萊海澤大使（美國貿易代表）都沒有就與中國談判的關稅或任何其他議題向任何人提出過建議。這是正在與中國方面談判的進程，還未結束。」
美國之音報導稱，盡管美財政部否認《華爾街日報》這項報導，但美國股市顯然對這項消息做出正面反應，漲勢收盤。
美國總統川普和大陸國家主席習近平去年12月達成貿易休戰90天的協議。不過，川普政府曾經表示，除非美陸兩國達成協議，否則美國3月將把對總額2000億美元大陸產品目前加徵的10％關稅上調到25％。這一舉措必將引發大陸的報復。
大陸將會派副總理劉鶴前往美國，出席1月30至31日的談判。大陸商務部指劉鶴將與美方磋商，推動落實兩國元首的重要共識。
(中國時報)
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