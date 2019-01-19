提供台防禦武器 美力挺
在大陸領導層接連表明不放棄對台用武以實現國家統一的目標後，美國國防部發言人17日重申，台灣的民主繁榮是美國利益所在，美方堅定支持台灣具備自我防衛能力，也將維持美國自身的能力，以抵禦任何危及台灣的武力行動與脅迫。
陸美兩國軍方高層這個星期在北京會面，中共中央軍委、軍委聯合參謀部參謀長李作成向來訪的美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）表示，「如果有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜代價維護祖國統一」。
對此，美國國防部亞太事務發言人羅根中校（Christopher Logan）17日在回覆美國之音的電郵中表示，美國認為 「維持目前以規則為基礎的國際秩序，是美國的根本利益所在，這種國際秩序其中的特色就是，有一個堅強、繁榮和民主的台灣。」
羅根說，「我們仍堅守在《台灣關係法》下對台灣的承諾，美國會堅定支持台灣的自我防衛能力，提供台灣防禦性武器，同時也會維持美國自身的能力，以抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會經濟制度的武力行動。」
理查森轉往日本訪問，他被問及，大陸的武器是否構成風險時，他說：「我們看不出要派哪型軍艦通過那些水域有任何限制」理查森說，對美國來說，台灣海峽是另一個國際海域。換言之，美國並不排除派航母穿越台灣海峽。
(中國時報)
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