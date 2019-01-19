被告警所報到 擬改向地檢署

2019年01月19日 04:10 中國時報 張理國 、 張孝義 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

警政署爭取廢止《調度司法警察條例》，未來被告到派出所報到可能成歷史。行政院政務委員羅秉成16日主持跨部會協調時，法務部政務次長蔡碧仲表達支持立場，蔡碧仲表示，除交通不便的偏遠山區由派出所受理，其他地區都改由向地檢署報到，但司法院表示再研議。據悉，未來該條例若未廢止，很可能大修。

蔡碧仲昨指出，檢察官偵辦刑事案件中，諭令被告當事人向轄區派出所報到機會非常少，檢察官的事證如果認為被告有逃亡之虞，大部分都是直接聲請羈押，所以廢止被告向派出所報到，對檢察機關影響不大。

防逃 加重警方勤務

蔡碧仲表示，停止羈押被告向派出所報到，主要是為了防逃，讓警方勤務加重，「會跑，在哪裡都會跑」，但轄區員警在被告逃匿後，卻會因「無法預防」而受到處分，變成員警「有功無賞、打破要賠」，所以法務部支持警方意見，朝偵查中未經羈押而有持續替代處分監控必要的被告，回歸到地檢署辦理報到的方向規畫。

據警政署統計，去年法院要警方辦理被告簽到共1529人次，地檢署432人次，調查發現法院或檢察署命被告報到方式、報到時間及報到頻率依個案而異，且報到案件應配合事項及辦理程序，也都不明確，造成基層員警極大精神壓力。

內政部次長陳宗彥昨表示，16日討論時，大家覺得應該要回到司法機關報到的機制，法務部有正向回應，但部分特殊個案則可能有其他規定。

偏遠鄉區 仍到警所

對於檢警都有意讓被告到司法機關報到，司法院目前尚未討論，多位刑事庭法官昨直言，法官對於裁定交保的被告，可以有多項附帶選擇防逃，包括重金交保及限制出境、住居等，也可要求到法警室報到，但因偏遠鄉區法院與住居處所相隔遙遠，基於便民才改到派出所。

電子腳鐐 科技監控

多名法官表示，未來如修法廢除派出所報到，而以科技設備監控，當然是最好選擇，基於即時性及便利性考量，用電子腳鐐可立即掌握被告的行蹤，當然就不需到派出所定期簽到。

至於《調度司法警察條例》，陳宗彥說，修法的大原則是檢警仍會充分合作，但不會再像過去，有檢察官比較大，員警比較小的高低之別，而是回歸到法制層面。

(中國時報)