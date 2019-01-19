防疫抓肉 保一支援桃機
行政院長蘇貞昌日前視察桃園機場時，對於疫區入境旅客防疫安檢率過低相當不滿，當面要求旅客行李要百分之百受檢，但礙於航警人力嚴重不足，目前只有7成疫區航班的旅客受檢，警政署18日起調派110名保一總隊警力支援桃機，並在入境管制區內加設4台X光機因應，後續將增至22台。
根據現有人力，航警會派出1組4人針對200人以下的小型航班安檢，300人以上大型航班則將出動2組人員值勤，在保一支援警力投入後，每組人員將增加到6至8名。
記者實地觀察，從香港起飛的國泰航空CX450班機抵達桃機後，機上440名旅客前後只花了10餘分鐘就完成安檢，雖然造成短暫不便，大多數旅客還是依序排隊受檢。
此外，雖然大多數旅客都知道不能攜帶肉類製品，仍有少數人把機上提供的含肉餐點及零食帶下飛機，經員警宣導後，紛紛「自首」當場棄置，讓荷包躲過一劫。
即使「抓肉」雷厲風行，紀姓本國籍旅客18日從杭州搭機抵達桃機入境時，遭海關查獲攜帶金華火腿及東坡肉，當場開罰新台幣20萬元；另有韓籍及泰籍旅客分別攜帶牛肉乾及雞肉腸，各裁罰新台幣3萬元。
航警局統計，17日針對57架次疫區重點班機、共8304名旅客進行手提行李檢查，共耗時787分鐘，平均每分鐘可檢查約10人，但在第一線值勤的員警坦言，要所有來自疫區的航班都受檢「十分困難！」再者，春節將屆，兩岸加班機數量大增，雖然保一支援警力及X光機陸續到位，但要所有疫區航班百分之百受檢，恐怕沒這麼容易。
(中國時報)
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