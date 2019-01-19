人豬都要管 部長開支票基層埋單
內政部長徐國勇最近大力主張要廢除「調度司法警察條例」，減少加諸在警察身上的不合理勤務，獲得警界一致稱讚，不料，言猶在耳，昨卻調派110名保警進駐桃園機場，支援桃機非洲豬瘟檢疫工作，徐部長要幫警察減少勤務，卻把海關工作包來扛，讓人捉摸不透。
行政院長蘇貞昌一上任，即檢視防疫工作，把防疫人員海Ｋ一頓，隨即要求全面對陸港澳飛抵台灣旅客的手提行李，進行百分之百安檢，或許警察好用又聽話，徐國勇馬上想到警察，110名保一警力昨全都投入航警局，不管這些人未來吃喝拉撒睡，全要進駐的單位埋單。
警察不辱使命，警政署長陳家欽帶頭向前衝，明知基層可能有抱怨，還是慰勉執勤員警時，要以國家為重，畢竟防疫是國家大事，人人有責，若能成功完成防疫工作，相信全國民眾也會感謝警察。
只是，航警局的安全檢查業務，是為了維護機場內及飛安等治安目的，安檢大隊只針對出境旅客檢查有無危險物品，入境檢查則是海關及防檢局的工作，防疫只是行政協助，但這回警察衝到第一線，海關樂的輕鬆，就算有疏漏，倒楣的是警察。
誇張的是，航警局已沒有預算員額，負責防疫的農委會連要添購X光機，也以經驗不足為由，交由航警局幫忙採購，之前，一紙公文嘲諷金門縣警局協助工作是「撲殺非防疫人員」，如今看來是把防疫人員都「撲滅」掉。
警察服從、任務使命必達，不管查菜蟲、偽藥，第一個想到的都是警察，但當警察在處理太陽花學運、包圍行政院聚眾活動時，卻大罵警察暴力，甚至對施暴學生撤告，徐國勇若真要當警察大家長，可別說說而已。
(中國時報)
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