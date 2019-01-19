身形大變 騙扁小子聲請停審被駁
曾以算塔羅牌詐騙前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，因詐騙車商開走名車被訴詐欺等罪，案件正在台北地院審理中，他以患有輕度知能障礙等病情，聲請停止審判。合議庭認為，診斷只是「疑似」，他可進行日常活動，沒有不能到庭或影響法庭表達能力等情狀，18日裁定駁回。
25歲的黃琪，本名黃照岡，自詐騙前總統陳水扁後，一再涉及詐騙案，去年12月18日，因本件詐騙車商案出庭，原本纖細身材，留著飄逸中長髮的黃琪，當時竟坐著輪椅、體形發福，頂上頭髮如中年大叔開始稀疏，轉變讓外界訝異，當時他聲稱中風，卻未就診，也讓法官質疑，當庭察看健保卡並影印。
黃琪說，去年4月到台大醫院接受腦部斷層掃描，經診斷「疑似輕度知能障礙、疑似抗磷脂質抗體症候群」，因腦灌注異常，也不斷有暫時性腦缺血的病況。
他另提出去年7月到奇美醫院就診證明，指還有暫時性腦缺血脂情形，客觀上應已無法在法庭為自己答辯，為保護利益，才具狀聲請停止審判，並請求指定醫療院所對他進行相關病情鑑定。
合議庭調查認為，台大、奇美醫院診斷證明書開立的診斷僅為「疑似」，且他在就診時的意識都正常，並可進行日常生活活動，加上未接受醫師建議進一步檢查，也未就這些疾病追蹤檢查，很難認定他目前已確診，依所提資料，不足證明有因疾病不能到庭或影響正常在庭表達能力等情狀。
合議庭另參酌他去年11、12月兩次到庭陳述狀況，認定聲請停審與法律規定不符，昨裁定駁回。
(中國時報)
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