名嘴胡忠信賠林德瑞30萬 定讞

2019年01月19日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

名嘴胡忠信4年前在媒體爆料指稱，前國民黨副祕書長兼行管會主委林德瑞曾私下向朋友透露移交黨產1350億元，林男憤而提告求償，最高法院認定胡男未查證且侵害林的名譽，判他須賠償30萬元，並登報道歉定讞。

2015年4月，胡忠信在電視節目爆料指稱，林德瑞曾與國民黨主席朱立倫的重要樁腳會談，透露「我移交時黨產淨值為新台幣1350億元，為什麼沒人公開？」後來《自由時報》刊登了胡忠信關於黨產的談話內容。

林德瑞表示，他擔任國民黨行管會主委時，在2014年12月間，向當時的代理主席吳敦義報告，國民黨黨產為233億多元，「此數額係為本人在業務移交時的信託財產報告上之財產淨值，胡忠信的爆料內容與事實不符。」他提告向胡求償200萬元。

胡辯稱國民黨黨產的多寡，事涉公共利益與轉型正義，跟林德瑞的名譽無關，他是就可受公評之事評論，不須賠償及道歉。

一審判決胡須賠償30萬元並在4大報頭版刊登道歉啟事，高院認為，胡的爆料只有自由時報刊登，也因此判令胡在該報同版面登道歉啟事，即可回復林的名譽，至於賠償金額則維持30萬元，胡不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)