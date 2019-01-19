陳炳甫衝選票 連勝文端祭品

2019年01月19日 04:10 中國時報 林縉明 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市立委補選倒數7天，國民黨候選人陳炳甫17日發布與國民黨中央委員連勝文合拍宣傳影片，片中發出「祭品文」，若陳炳甫得票超過5萬票，將到大同運動中心游泳池跳水。對此，綠營候選人何志偉酸，做什麼事情不是重點，最重要是為民服務；「柯家軍」陳思宇則暗諷，選舉比的是政見，不希望變成一個很膚淺、表象的政治文化。

行銷大同運動中心

立委補選白熱化，各陣營卯足全力催票，陳炳甫日前兩度找連勝文輔選掃街，前晚於臉書發布與連勝文合拍的宣傳影片，影片中連勝文提到，若陳炳甫得票超過5萬票將到游泳池跳水。

針對連勝文祭品文，陳思宇表示，選舉比的是政見，不希望政治文化變成一個很膚淺、表象的政治，現在只有一個目標，就是努力的選贏！何志偉也表示，跳水或做其他事情不是重點，身為民代代表民意，立委補選隔天，馬上是立法院臨時會，最好的慶祝就是把台灣經濟做好，照顧人民的生活，這是最應該做的事情。

面對對手酸言酸語，陳炳甫強調，該影片的出發點是要為新開幕的大同運動中心行銷，很高興獲得外接注目，選舉每個陣營有自己的做法都應該尊重，不然找網紅直播或找美女掃街跟問政有什麼關係，反諷陳思宇、何志偉意味濃。

藍軍大咖助陣造勢

此外，何志偉20日晚間將社子國小舉辦音樂會，傳出前、後任行政院長賴清德、蘇貞昌都將到場，何志偉昨證實，蘇貞昌會到場替他加油打氣，至於賴清德部分，交由中央黨部跟賴前院長溝通，細節再確定。

陳炳甫20日則在百齡國小舉辦造勢大會，原本規畫邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜同台，因年節將至3人行程多，目前僅確定盧秀燕會到場，陳炳甫說，造勢大會邀請名單全權交由市黨部安排。

(中國時報)