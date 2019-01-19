告別舊校舍 南陽國小獲新生

2019年01月19日 04:10 中國時報 王文吉 、 廖肇祥 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市學生數最多的「南陽國小」，仁愛樓、信義樓因921地震受損，經專業鑑定耐震能力不足，校方心「老背少」建築危及師生安全；經各級民代奔走，爭取中央、地方籌編近億元拆除重建。市長盧秀燕18日主持動土典禮時承諾，市府會加速進行全市老舊校舍改建工程，讓孩子擁有安全優質受教育環境。

地震後補強結構 仍會滲水

南陽國小仁愛樓、信義樓使用逾40年，921地震後進行結構補強，仍有多處牆面滲水、水泥剝落。校方18日舉行老舊校舍改建動土典禮，管樂團、大鼓接力表演慶賀；市長盧秀燕及立委江啟臣等主持開工儀式。

盧秀燕表示，創校74年的南陽國小是桃園以南最大學校，但校舍老舊，她感謝校長積極爭取及各級民代支持共同爭取到9999萬元經費重建；期許校方、建築師及營造公司通力合作，在興建過程中，就像蓋自己的家一樣，蓋得堅固美觀，讓孩子有一個好的教育環境。

拆除52年舊禮堂 師生感傷

校長楊朝銘指出，該校國小部普通班100班、幼兒園8班、資源班3班、夜間補校3班，師生總數3331人。仁愛樓、信義樓拆除重建，將興建地上4層樓共27間教室，預計明年3月完工，8月可進駐使用。

南投縣埔里鎮愛蘭國小有座52年舊禮堂即將拆除，這座建物充滿著數個世代愛蘭學生的回憶！雖921地震未倒塌，但屋頂龜裂，經常漏水，面積過小辦畢業典禮無法容納全校師生與家長；校方申請3800萬校舍重建經費，學期末最後1天，校方舉辦告別禮堂感恩儀式，學生吟唱詩歌、綁黃絲帶，向「禮堂爺爺」說再見，氣氛感傷。

(中國時報)