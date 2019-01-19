李佳芬秀廚藝 助創世募款
高雄市長夫人李佳芬受創世斗六院之邀回鄉示範「韓氏」獅子頭年菜並幫忙促銷年節禮盒，李佳芬表示，照顧植物人很不容易，她的3個小孩出生滿月，她都捐一筆款項給創世，希望孩子從小感受懂得付出。
小孩滿月捐款 潛移默化
李佳芬示範的是韓國瑜和3個小孩都愛吃的韓氏獅子頭，由婆婆親授，做法是加入一點糯米，蒸好後再放白菜一起熬；另一種做法是加入荸薺，小孩年幼時她還會混拌紅蘿蔔。
李佳芬表示，前一晚跟先生韓國瑜說她要回斗六參加創世的活動，丈夫相當贊同，2人都認為應該讓社會有一個基本的防護網，網住那些需要大眾關注的人的生活。
她還說，她的3個小孩出生滿月時，她都曾捐一筆錢給創世，希望孩子從小潛移默化，懂得付出，照顧周遭弱勢的人。
探望植物人 寫卡片祝福
工作人員引導李佳芬探望已經臥床16年的17歲植物人「點點」，去年才離開北港來到創世斗六院。院長張曉蓉表示，植物人過年最需要的是祝福，李佳芬寫了卡片裝在紅包，祝福42床植物人與他們的家人；也在院內的神奇黑板寫下她對工作人員的感激與祝福。
李佳芬說，她看過長期照顧臥床病患的家屬罹患憂鬱症，植物人無法像小孩子很可愛，也不像老人家很慈祥可以互動，但他們有知覺，她對創世工作人員由衷地感佩，幫植物人付出這麼多心力，而且照顧的不是自己親人。
認購20禮盒 盼拋磚引玉
創世斗六院還推出3款年節禮盒，分別是300元的茶香咖啡酥禮盒、500元的肉乾禮盒、800元的花生醬與堅果禮盒，李佳芬認購20盒800元禮盒，訂購電話（05）5377855。
(中國時報)
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