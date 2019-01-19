台首任英領事後代 高雄尋根

2019年01月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣首任英國領事史溫侯的後代跨海尋根，Christopher Swinhoe-Standen對祖先與台灣的淵源深感興趣，為了尋根去信台灣外交部，輾轉與高雄市政府文化局取得聯繫，17日來打狗英國領事館參訪，老少史溫侯跨越時空，在英領館另類合體。

溫侯旁系後代 主動聯系

羅伯特‧史溫侯是英國首任駐台領事，因本身是生物學家，曾協助確認柴山的台灣彌猴是本地特有種，並發現斯文豪氏赤蛙，這次來台的Christopher是他旁系後代，因為對祖先歷史有興趣，主動與外交部聯繫，17日親赴打狗英國領事館參觀。

穿越古今合影 分享家人

這座古蹟是高雄文化景點，裡頭的蠟像場景尤其著名，登山古道1處「英國領事郇和生物踏查」蠟像作品，重現當年他與彌猴、斯文豪氏赤蛙共處場景，Christopher見蠟像如見祖先，當場拜託工作人員幫他拍合照，表示要回國與91歲母親分享。

Christopher參觀英領館之外，也體驗園區即日起將推出的混合實境MR技術「打狗港時空潛望鏡」，透過裝置宛如俯瞰打狗港，一覽荷蘭時期至今百年來港區縮時歷史變化，隨後搭文化遊艇，體驗當年史溫侯來台之路。

打狗英國領事館是全台保存最完整的領事館辦公室與官邸，Christopher聽到文化局人員介紹英領館即將升格為國定古蹟，表示與有榮焉，這次是他個人的踩線之旅，希望下次帶更多家族親友走訪高雄，再探祖先事蹟。

(中國時報)