志清師生 赴新加坡沈浸學習

2019年01月19日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市志清國小21位學生1月份在老師陪同下，到新加坡展開8天的「沈浸學習」，也就是每天上午與當地彌陀學校師生一起學習、參訪文教景點，每晚還有2小時「學習之夜」，逐一進行個人學習觀察報告，每一小組每天還會自己完成「新聞快報」與影片剪輯，將成果傳回台北，與未能一起前往的同學、老師分享。

志清國小校長李雪鳳表示，出發前1個月，學生先展開「奠基課程」，學習國際禮儀、認識新加坡、培養小組默契等，並學習平面與影像編輯採訪技巧，預先為行程做準備。

抵達當地之後，21位學生白天在彌陀學校課堂學習、參訪景點，晚上則有2小時的志清學習之夜，每位學生輪流進行學習觀察報告，接著分組完成「每日快報」、「跟著我一起看世界－新加坡大發現」影片剪輯，將當天所見所聞，透過平面報導和影像畫面，回傳與台北市的師生分享。

值得一提的是，志清國小學生蔡佳恩是全團學生第一個以英文在街頭訪問外國人的學生，她遇到一名紐西蘭遊客，便以英文採訪對方對於吃海南雞飯的感受；學生鄭宇哲則採訪彌陀學校學生解說員，讓對方解說校內的生態池。而這些過程都被錄製成影片。

李雪鳳說，除了學生在當地沈浸式學習，兩校老師也進行課程交流。例如志清國小老師徐慧鈴在新加坡上了一堂「歡樂中國年」，聽課的學生包括彌陀學校華文班6年級學生，以及觀看遠距課程的台灣4年級學生。

(中國時報)