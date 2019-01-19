雲創點睛精品 13項獲認證
雲林縣文化處2012年推動文化創意發展計畫，至今精選出75件展現在地文化特色的「雲創點睛精品」，今年再認證共13項，也首次評選出雲林特色空間店家20家。
2019年獲通過認證的雲創點睛精品商品，包括世金籐飾手工家具的「手工馬鞍皮編梳妝椅」；北港Beigang與斯伯林實業設計的「黃虎3D連帽毛巾」；聿巧創意工坊的「文蛤幸福御守」；建影陶形陶藝工坊的「山居秋暝茶具套組」；雲林思木的人工坊的「風姿」木梳；美天創意公司的「八色鳥玻璃鑲嵌窗飾」；炎卿戲偶文創園區製作的「花嫁」訂製戲偶；唯森傳統紙藝有限公司的「12生肖拆紙刀」；常卉手作坊的「環保紙漿系列-再生擴香石」與「媽祖鞭炮留言貼」；陶畫故事的「潮生態！台西海口生活系列杯墊」；瑩的幸福工坊的「翱翔纏花系列」胸針；SHASH夏許的雲林物產黃銅工藝；囍戀手作坊的「黃金鵝油冷製手工肥皂」系列。
獲選雲林特色空間店家，則有斗六的「Mr.Lobby Coffee Roaster」、「凹凸咖啡館」、「和田順奶酪製作所」、「茶訣茗品茶亭」、「烹小鮮麵館」、「青食餐廳」；斗南的「玉山碾米廠」；大埤的「良作工場農業文創館」；虎尾的「虎尾厝沙龍」、「虎屋地瓜糕點專賣」、「雲林記憶cool」；西螺的「台灣永豐米糧行」、「螺情懷舊冰釀滷味」、「雲林文創小舖」；二崙的「第一稻場」；北港的「北港Beigang」、「光明屋書店」、「好住民宿」、「北港保生堂」；水林的「建影陶形陶藝工坊」，共計20家特色空間店家。
(中國時報)
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