好玩好吃 台灣燈會推限定美食
2019台灣燈會將登場，大東港地區19家業者推出「台灣燈會30周年限定餐」，為台灣燈會史上首創，以「東港三寶」等在地食材研發創意特色餐飲、小吃、伴手禮，只有在燈會期間才吃得到，觀光局提醒遊客賞燈外，也不要忘記嘗鮮。
東港全年漁業產值超過30億元，為全國第2名，「東港三寶」櫻花蝦、黑鮪魚和油魚子更是享譽全台。為了迎接燈會盛宴，大東港區業者集合巧思與創意，以在地食材研發各式美食及伴手禮，在燈會期間限定推出。
燈會餐每道料理食材都很在地，名字也很應景，如鵬程萬里糖醋魚、南瓜燈籠海鮮盅、節慶元宵扁魚白菜、櫻花蝦冰淇淋鹹鬆餅、櫻花蝦蛋糕捲、三隻小豬握壽司、莓花豬豬冰、櫻花蝦珍珠奶茶等，還有雙糕潤等東港傳統點心，讓遊客大飽口福。
合作餐廳門口會擺放燈會餐資訊立牌，有中、英、日文等菜單，另外也有燈會餐設計小物，如美食地圖、食物插牌、打卡框、海鮮頭套、環保餐具、餐墊紙等。鵬管處建議，除了逛燈會、吃美食外，也能安排幾天遊程到附近東港、小琉球景點走走。詳細資訊可上相關網站查詢。
台灣燈會推薦美食：
https://2019taiwanlantern.taiwan.net.tw/informationlist?uid=33；
燈會限定餐Google地圖：
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=EN&mid=1A6NHJ2JzkPV7CSz-T7PtIy93w_KFHKlu。
(中國時報)
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