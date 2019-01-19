友善狗狗公車 毛孩趴趴走

2019年01月19日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市動物保護處與公共運輸處試辦假日「友善狗狗公車」，活動廣受好評，今年持續推動中大型犬隻「免裝籠」、「免費」搭乘服務，現有0東、604、棕6、225、669、279、681等7條路線，另提供3班次前往狗運動公園及活動區，歡迎民眾帶著毛小孩一同搭公車放風去！

「北市友善狗狗公車」已試辦2年，由大都會客運、台北客運、欣欣客運、三重客運、首都客運、中興巴士及光華巴士等7家動物友善公車業者持續服務，為北市毛孩們提供動物友善福利措施，讓飼主能帶狗狗一起搭公車小旅行。

動保處呼籲，飼主們要遵守「寵登疫苗不可少」、「定期驅蟲及除蚤」、「上車牽繩戴口罩」等動物友善公約，並為毛孩備妥清潔用品，維護車內環境衛生，讓更多業者能夠一起支持開放動物友善空間。

(中國時報)