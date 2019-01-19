抽驗年節食品 1件超標遭下架

2019年01月19日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 廖志晃 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市食品藥物安全處啟動年節食品複合式稽查專案！針對31家宴席餐廳與32家網購食品製造業者進行查核，抽驗市面上春節應景食品總計200件；結果1件高麗菜干二氧化硫檢項超標，其餘檢驗結果均與規定相符，食安處立即要求下架回收違規產品，並移請源頭所轄機關嘉義縣衛生局進行後續辦理。

食安處指出，這次共抽驗脫水蔬菜22件、蜜餞食品24件、糖果及果凍24件、生鮮禽畜肉32件、水產乾製品30件、米濕製品22件、肉加工品24件與醃漬蔬菜22件等，共計200件，除檢驗防腐劑、硼砂、動物用藥、甜味劑與色素外，並對易使用漂白劑的脫水蔬菜與醃漬蔬菜加強檢驗二氧化硫。

檢項超標的產品為中區豐昌行販售的「高麗菜干」，檢出二氧化硫1.63 g/kg(限量標準:0.5 g/kg)；主要零售對象以散客為主，食安處已立即要求業者下架回收違規產品。

南投縣草屯鎮陳姓大盤商的女兒，涉嫌將調味品「素沙茶」罐上打印的有效期限日期標示，以松香水擦除後，貼上偽造的有效期限貼紙，出售給下游食品工廠；經南投縣衛生局查獲通報，檢方偵訊後裁定陳女5萬元交保。

(中國時報)