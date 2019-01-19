張麗善包水餃 與家扶兒圍爐
雲林縣長張麗善展現好手藝，包水餃給雲林家扶中心希望學園孩子吃，並和孩子提早吃團圓飯，期許每個孩子像元寶水餃一樣，未來都可以「行行出狀元」，並送上茂谷柑祝福平安過好年。
雲林家扶中心很用心準備食材，主委陳燦勳指出，除了以竹炭、南瓜、波菜、紅麴等做成5種顏色的五行水餃皮外，還加了雲林特產的黑金剛花生，讓吃到的人驚喜，代表「好事會發生（花生）、好運來臨」。
張麗善、雲林縣議員黃凱、顧問許恆慈、社會處長林文志、新聞處長周柏吟等穿起圍裙，動手包出粒粒飽滿的水餃，在大家通力合作下，不消半小時，五顏六色的五行水餃便上桌。
受張麗善監護的「小傑」、「小綜」、「小健」也表演最新學習的「3人4鼓」太鼓，增添團圓喜氣。
張麗善說，每個孩子都需要有家的溫暖與照顧，但是當原本的家庭暫時無法照顧孩子時，就非常需要這些寄養家庭暫代原生家庭的角色，將孩子照顧長大，非常感謝寄養爸媽及社工老師盡心盡力照顧「我的孩子」。
陳燦勳指出，家扶中心目前有32戶寄養家庭、共照顧50位寄養童，其中9位監護人是縣長，謝謝縣議員黃凱贊助圍爐餐費，也謝謝大家提前和孩子吃團圓飯，讓所有親子都非常開心。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。