張麗善包水餃 與家扶兒圍爐

2019年01月19日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長張麗善展現好手藝，包水餃給雲林家扶中心希望學園孩子吃，並和孩子提早吃團圓飯，期許每個孩子像元寶水餃一樣，未來都可以「行行出狀元」，並送上茂谷柑祝福平安過好年。

雲林家扶中心很用心準備食材，主委陳燦勳指出，除了以竹炭、南瓜、波菜、紅麴等做成5種顏色的五行水餃皮外，還加了雲林特產的黑金剛花生，讓吃到的人驚喜，代表「好事會發生（花生）、好運來臨」。

張麗善、雲林縣議員黃凱、顧問許恆慈、社會處長林文志、新聞處長周柏吟等穿起圍裙，動手包出粒粒飽滿的水餃，在大家通力合作下，不消半小時，五顏六色的五行水餃便上桌。

受張麗善監護的「小傑」、「小綜」、「小健」也表演最新學習的「3人4鼓」太鼓，增添團圓喜氣。

張麗善說，每個孩子都需要有家的溫暖與照顧，但是當原本的家庭暫時無法照顧孩子時，就非常需要這些寄養家庭暫代原生家庭的角色，將孩子照顧長大，非常感謝寄養爸媽及社工老師盡心盡力照顧「我的孩子」。

陳燦勳指出，家扶中心目前有32戶寄養家庭、共照顧50位寄養童，其中9位監護人是縣長，謝謝縣議員黃凱贊助圍爐餐費，也謝謝大家提前和孩子吃團圓飯，讓所有親子都非常開心。

(中國時報)