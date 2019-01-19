高市新科美女議員黃捷 騎機車跑攤

2019年01月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

年僅25歲的高市新科議員黃捷不改往日習慣，騎機車趕行程，全罩式安全帽沒地方放，乾脆抱進議場，在西裝筆挺的議員及官員間格外顯眼；黃捷笑說，有選民嫌她「太誇張，連車也不買」，但她仍衷情騎車，「歐多拜真的比較方便啊！」

時代力量高市議員黃捷17日已質詢完畢，18日仍進議事廳看看其他議員同事質詢，她說，覺得自己昨天表現不夠好，有機會就多學習。

不過，黃捷離開時，隨手拿起座位旁的全罩式安全帽，旁人察覺驚訝問她「妳都騎摩托車啊？」

黃捷說，騎機車已經習慣了，在高雄市區非常方便，當選後仍騎車到處跑，確實也有選民笑她省得太誇張，不買車也不請司機，但她一點也不覺得有問題。

昨天中午黃捷要跑攤，請辦公室主任騎摩托車來載她，自己的機車則停在議會，等跑完攤再回來騎；她解釋，跑攤有個幕僚隨行比較好，而且雙載省油環保。

議會工作人員私下透露，騎機車的議員不多，前鳳山議員蘇炎城早期也騎白牌機車來議會質詢，後來換成轎車，也買了1台紅牌重型機車，不時看他騎重機趴趴走；黃捷戴安全帽騎機車代步，讓議會看起來很清新，「年輕人省錢是美德！」

黃捷新人新作風，就職後陸續貼出研究室照片，揭開民意殿堂在一般市民心中覺得較神祕的面紗，並公布幕僚團不同專家名單及背景，宣誓要以透明、專業的方式善盡議員監督市政職責。

(中國時報)