水塔化糞池沒清 最高罰6000元

2019年01月19日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

在歲末將近，年終大掃除之際，北市環保局提醒，未完成汙水下水道接管遭列管的6層樓以上大樓，每年應定期委託業者清理化糞池，若未完成，可依《廢棄物清理法》開罰1200元至6000元罰鍰。

環保局水質病媒管制科長陳浩一表示，每年定期清理化糞池，同時密閉相關孔蓋，不但可維持設施功能保持正常，避免汙物阻塞而外洩，還能減少異味溢散，杜絕蚊蟲產卵孳生。

他說，環保局去年列管545處尚未完成汙水下水道接管的機關、學校及設有管委會的6層樓以上大樓，每年應定期委託合格業者清理化糞池，並索取清除紀錄表，完成後發函或傳真向環保局申報，未依規定辦理者將依法開罰。

環保局提醒民眾，只要查看家戶水費單收費項目，如果未列出「汙水下水道使用費」，就代表住家未接汙水下水道，每年也要定期清理化糞池，才能保持正常運作。

(中國時報)