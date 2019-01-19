中市府籲民眾 慎選保健品

2019年01月19日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府在賣場或網路通路隨機抽檢魚油及藻油膠囊，一家美式大賣場自有品牌「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」砷含量被檢出高達0.79ppm，超過2019年1月1日施行《食品中汙染物質及毒素衛生標準》規定0.1ppm標準。

市府法制局指出，衛生福利部認定製造日期在今年1月1日以前，即屬得合法販售商品，消保官將促請中央調整判定時間點，確保民眾權益，提醒消費者慎選商品，避免影響自身健康。

法制局長李善植說，魚油富含DHA及EPA，民眾習慣食用魚油膠囊保健身體，孕婦為胎兒腦部發展也會食用魚油補充營養；藻油、魚油多來自海洋植物或深海魚類，因海洋汙染及食物鏈累積作用可能有重金屬疑慮，消保官隨機抽驗7件市售魚油及5件藻油，檢驗項目包括重金屬、DHA或EPA含量及塑化劑等。

主任消保官康馨壬說，這次抽驗發現業者販售的「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」砷含量高達0.79ppm，已超過2019年1月1日正式施行《食品中汙染物質及毒素衛生標準》；雖這批魚油不是違法商品，但為落實消費者「知情權」，市府公開檢驗結果提醒消費者應慎選商品。

(中國時報)