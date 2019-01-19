家長結合企業助學 140貧生受惠

2019年01月19日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市家長協會過去針對學校個案學童發起急難救助，這項善舉透過臉書粉絲頁讓部分在地企業得知後加入響應，今年以獎學金型態擴大捐助210萬給8所偏鄉國小，由校方挑出140位貧苦學生，每人每月發給5000元，連發3個月，實際解決學生的家庭生計。

家長協會過去經常資助偏鄉學校的弱勢學生，在他們出現經濟困難時，發動急難救助，今年有在地企業從協會粉絲頁發現這個善舉，加碼支持，共募得210萬元獎助學金。

有了這筆經費，家長協會決定擴大發放，選擇大新國小、北門國小、左鎮國小、青草國小、三股國小、西埔國小與正新國小、安平國小等8所多數為偏鄉的學校，進行捐助。

協會交由各所學校挑出校內貧弱學生，以獎學金方式每月發給5000元，連續發放3個月，8校共挑出140位學生。

家長協會理事長焦敬正表示，獎學金分3次給，是擔心家長若一次拿到1萬5000元，可能很快會花完，如此反而不好；每月發給5000元，更可用來解決學生營養午餐費的問題。

焦敬正表示，希望透過此一方式，真正減輕貧弱學童家庭經濟負擔，適時扶持鼓舞這些在社會角落的人，度過家庭的低潮期，將社會資源實際挹注給真正需要者。

(中國時報)