百麗高速客輪 3月首航澎湖嘉義
迎接澎湖觀光季先暖身，遊艇業者打頭陣，全國最大散裝貨運慧洋海運所屬百麗航運打造2艘號稱全世界最快的高速客輪「雲豹RIKULAU」、「藍鵲BLUE MAGPIE」，預計3月正式首航嘉義布袋至澎湖馬公、5月拓展蘇澳返往花蓮，再創海上觀光新高峰。
澎湖傑出旅外鄉親藍俊昇投入台灣散裝貨運奠定龍頭，更一手創立了慧洋海運掛牌上市，近年來積極返鄉回饋，打造飯店、旅店、旅行社、餐廳、客輪等一條龍服務。
相中台灣觀光發展新契機，百麗航運斥資11億元由澳洲船廠Austal訂購2艘目前世界最新高速客輪，特別以台灣國寶「雲豹RIKULAU」、「藍鵲BLUE MAGPIE」命名，建構嶄新安全快速的台灣新藍色公路。
新高速客輪載客數552人、總噸位916噸、航速最高39.2節，未來嘉義開至澎湖只需1小時、高雄至澎湖2小時、台中至澎湖2小時10分、蘇澳至花蓮1小時；同時搭載船體穩定系統，操控性能平穩，就算海象差浪高3米半也一點感覺都沒有。
(中國時報)
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