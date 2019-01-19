25歲命理師 討到800萬遺產

2019年01月19日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

25歲女命理師陳泓仰，4年前替62歲里長陳文生算命，從命盤認為陳是自己的「真命天子」，倒追對方並結婚，但婚後1年，陳文生病逝，他的3名子女不認「後媽」，提告婚姻無效獲勝訴，陳泓仰拿著陳文生在生前所簽保證書，提告追討「遺產」，台北地院18日判3名子女要在遺繼承範圍內連帶給付800萬元。

陳文生2014年間想知道會不會連任里長，找陳泓仰算命，陳女看命盤後，認為對方是60年難得一見的有緣人，加上她先前參加里民活動，看到陳文生當里長認真、誠懇，就已喜歡他，算命後，陳泓仰傳LINE表白心意，強調不介意相差37歲，2人交往後，在2015年3月25日到戶政機關登記結婚。

不料，陳文生隔年9月死亡後，他的3名子女提出確認婚姻無效訴訟，法官發現在婚約書上用印的見證人陳文生胞妹與彭姓里長都說並沒有見證用印，去年6月一審判陳泓仰、陳文生婚姻無效。

陳泓仰因此提告，主張陳文生生前曾親書保證書約定，里長任期到2018年屆滿退休後，不再選里長，且要另買房送給她，作為2人共同生活處所，如未履約就給800萬元，請求陳文生3名子女要給付800萬。

北院審理後，經調查局鑑定後，確認保證書確為陳文生的筆跡，依保證書內容，確實存在贈與契約，判准請求，全案可上訴。

(中國時報)