練到手破皮 草港國小跳繩創佳績
彰化縣草港國小在民俗體育跳繩運動雙項勇奪男、女雙項全國特優！這群孩子們為爭取榮譽，練揮繩到手破皮，感受了什麼是史上最長「一分鐘」；男、女隊伍打破紀錄，分別跳躍187下和177下。讓人看得目眩神馳，他們激發最佳默契，體驗了專注力的登峰造極。
教育部體育署辦理全國各級學校民俗體育競賽，彰化縣草港國小不負鹿港呈載民俗光輝的美名；在校長蔡玲惠、主任蔡正光等人帶領學生20人，打破歷年紀錄。縣長王惠美特地到草港國小表揚得到特優選手，並和學生一起體驗跳繩的樂趣！
王惠美說，草港國小已連續3年在這項比賽得獎，這次還破紀錄，跳繩讓身體健康也提升專注力，有助於課業學習；從運動中學習到團隊精神等不一樣東西，現在世界競爭很激烈，以後不只跟旁邊小朋友競爭，還要跟全世界競爭，大家都要加油。
擔任女生組搖繩手的黃媃筠說，練習時感覺手快斷掉，還磨破皮，比賽時的1分鐘感覺非常久；但得到特優也是全隊員們都最興奮的一刻！隊員們說，參加比賽看到很多值得學習的選手，不管在技術、動作還有其它小細節上，都有學習的空間。
(中國時報)
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