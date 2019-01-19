排隊候補報名 曾文社大課程搶手

2019年01月19日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

真理大學辦理的曾文社區大學，開班地點遍及麻豆、六甲、官田、下營、玉井等地，提供自然與人文兼具的多元課程，目前春季班報名有早鳥9折優惠，熱門的烘焙課、瑜伽、做料理學西文、卡拉OK歌唱技巧班幾乎都快額滿，還有分班需等候補。

除了熱門的烘焙、語言學習、音樂、舞蹈、瑜伽課，為推廣在地文化，曾文社大連結在地文史者發展特色課程，開辦地方文史、廟宇文化課程，例如傳統民俗技藝、車鼓陣、牛犁陣等課，其中廟宇藝術家陳三火的剪黏工藝課，結合藝術與創意，傳承地方生活文化及技藝，長期以來都有藝術科系學生、廟宇藝術愛好者報名上課。

曾文社大主任莊孟憲表示，學區就在曾文溪北邊，因此課程特別重視流域的生態，以流域環境與社區生態為辦學資源，搭配戶外教學，引領學員走出教室，深入社區，相關課程也會提供優惠，例如曾文溪鳥類輕旅行班就完全免費。

由於曾文社大區域多為典型農村社區，因此也開辦符合農村需求的農業性課程，例如柚園管理Q&A、柚鄉柚恬、柚閒樂活、自然農法實作班、建構生態循環農園的設計與實作、小型農機具修護與改良、低碳飲食等，都是非常實用課程。

此外，因農村居民生活較封閉、生活壓力無處抒發，曾文社大也開設心靈輔導課程，提供學員心理諮商。莊孟憲說，只要民眾有需求，曾文社大都會盡量去各地開設多元的課程。

(中國時報)