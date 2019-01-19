大型家具 花蓮年前免費清運
年前大掃除，家家戶戶大翻新，花蓮縣內13鄉鎮公所年前協助免費清運電視、冰箱等大宗廢棄物，人數較多的花蓮市、吉安鄉每戶免費清運1次、3件為限，壽豐鄉1次2件為限，其餘鄉鎮則多為免費清運不限件數，即日可電話預約，詳細清運內容可洽各鄉鎮市公所。
縣內人數最多的花蓮市、吉安鄉大型家具限量免費清運，自即日起電話預約，21日起安排清運，吉安鄉則為28日起開始清運，每戶都皆為免費清運1次，3件為限。
市長魏嘉賢指出，可清運的大宗廢棄物包括電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等，請市民配合在清運當天，先將廢棄物搬至大門前等待，事業廢棄物、一般垃圾及資源回收切勿偷渡其中，造成清運困擾。
鳳林鎮、秀林鄉則推出無件次限制，但僅受理戶籍在鄉鎮內的居民申請，秀林鄉長王玫瑰指出，清運廢棄物僅以家戶廢棄物為主，若須同時清運量太多，可能需要負擔部分清運費用，基本街免費；其餘各鄉鎮服務內容及時間陸續出爐，民眾可電洽所屬轄內清潔隊，儘早安排清運時間。
(中國時報)
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