誆投資比特幣 7人狂詐15億

2019年01月19日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

47歲林志桀自稱是IRS國際儲備體公司大陸及台灣辦事處負責人，105年間起成立多處辦事處招募投資，宣稱擅長操作投資比特幣保證高額紅利，最高1年可取回355％本利和，還吸收前議員黃英傑律師等人，當「上線領導人」宣傳，15個月內在兩岸招攬3萬多人次，共誑騙吸金新台幣15億元。台中地檢署依違反銀行法起訴林志桀父子、黃英傑夫妻等7人。

綽號「桀哥」的林志桀，105年10月起在大陸福州、平潭、上海等地設立辦事處；106年在台灣設辦事處由林父舉辦年會及旅遊活動。成員范訓銘負責收取資金及發送比特幣；鐘家蔆負責發展組織，鐘的丈夫前市議員執業律師黃英傑開說明投資制度等；金姓及林姓女子負責招攬下線及安排講座。

IRS公司在台灣及大陸均舉辦年會及說明會，林男在台中頻繁舉辦說明會，吸引不少律師、醫師及政商名人投資，並由黃英傑等人現身說法，口耳相傳趨之若鶩。

IRS公司推出每單位美元100元到7000元不等5種套餐，保證每天固定增值0.35％，吸引投資人長期投資，不乏名牙醫師投資600多萬元。

台中地檢署在107年6月間指揮台中市調處前往多處搜索！清查林男等7人招攬主線及旁線共3萬4458人次，總投資金額高達15億元，林男等7人總分紅獎勵金高達上億元。

(中國時報)