關懷弱勢生 立委贈愛心悠遊卡

2019年01月19日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

寒假前一天，立委蔡易餘前往嘉縣太保國中致贈愛心悠遊卡弱勢學童，上個月第一批已先至母校水上忠和國中捐助，18日再度前往太保國中轉交給校長邱獻萱，校方也回贈感謝狀。蔡易餘表示，集結企業愛心幫助這群孩子，讓他們可以購買文具學習向上並茁壯成長，未來也會爭取贊助，讓學生畢業前皆可繼續儲值、協助他們。

蔡易餘指出，向悠遊卡公司提出致贈弱勢學童方案計畫，獲得公司正面肯定，同時又有旅北朴子成功的企業家願意出資贊助每張卡內儲值500元額度，讓學生可購買學習上需要的物品。

台灣電子商務發展已達一定程度，可透過悠遊卡了解使用者購物習慣，蔡易餘表示，特別和悠遊卡公司達成協議，卡片到學生手上後，公司可分析數據知道學生購買哪些商品；一旦有學生購買未成年禁止的香菸或酒類等等，公司也會發出訊息告知，利用新科技關心弱勢學童，是一種進步的方式。

邱獻萱說，感謝蔡立委對太保國中弱勢學生的捐助，110張卡片贈予學校中低收入戶、清寒家庭的學生，希望同學能夠惜福知福，未來出社會若有能力或事業有成，亦可回饋母校、社會，期盼這500元，學生們能夠真正運用學習的用品上，而不是浪費掉。

這次愛心悠遊卡捐助對象，包括忠和國中、水上國中、太保國中、嘉新國中、鹿草國中、布袋國中、過溝國中、朴子國中、東石國中、東榮國中及六嘉國中學共11校學生，總計發出754張，預計寒假前皆能領取到。

(中國時報)