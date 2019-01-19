要公僕備詢 議長稱若自私可不提

2019年01月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜承諾未來基層公務人員均有義務到議會備詢，引發各界議論，在議事廳提出這項要求的議長許崑源18日強調，如果他私心一點，只要護航國民黨市長，根本不必提這要求，但當議員產生懷疑時，讓公務員親自說明不是更好？

許崑源說，站在公事立場，必須要求市府公開透明，不能因國民黨做市長，他是國民黨的議長就容許基層做違法的事情，所以他要求只要是高市府所有公務人員，就有到議會來備詢的義務。

他舉例，以前慶富案對話錄音檔出來後，海洋局長突然辭職，國民黨團要傳和局長一起去和業者密會的祕書、科長來議會備詢，他們不肯來，民進黨竟靠多數，不知道是要刻意隱瞞或怎樣，讓公務員說不來就不來，因此當時他和前議長康裕成有些摩擦。

另外，國民黨議員陳麗娜關心高雄實際負債狀況，財政局長李樑堅指出，加上內部隱藏債務，高市府負債已超過3300億；高雄市長韓國瑜表示，會向中央如實報告高雄沉重債務，希望爭取更多補助，或更寬鬆的政策，讓高雄更靈活發展經濟。

財政局長李樑堅指出，數字差異是因1個是公告債務，1個是內部隱藏債務；市政報告書公告的1年期以上債務2431億及六大基金累積297億，加起來總共2728億；內部隱藏債務包括解決公車處的清查基金等3個營業基金自償性債務、勞健保補貼差額、公務人員18趴差額，所以高雄欠債總共累計超過3300多億。

(中國時報)