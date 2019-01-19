義大世界消費滿額抽大獎
超可愛「萌萌豬」來啦！2019「豬事大吉」新春檔期義大世界購物廣場與超可愛的「萌萌豬」合作，1/18～3/3只要憑E卡+當天單筆消費滿3000元發票，就可以兌換「萌萌豬飲料提袋2入」一組，當天累積消費滿2萬元就送你「萌萌豬方型分隔摺疊餐盒」乙個，讓「萌萌豬」陪伴大家開心療癒每一天。
另在活動期間只要當日累計消費滿3000元，即可獲得一組抽獎序號，就有機會周周把大獎帶回家！包括高級實用家電、行李箱、義大遊樂世界全年護照、任天堂Switch等，總抽獎當天再加碼抽市價 13.9萬Tokuyo PLAY玩美椅。
義大世界指出，春節期間2/2~2/10不僅有超萌的「萌萌豬」要陪大家過好年，還有萬元購物金好運刮、天天再加碼抽萬元購物金！憑E卡+全館當日消費滿3000元發票，即可兌換新春刮刮卡乙張，有機會刮中「義大世界購物廣場1萬元現金禮券」；沒刮中的朋友不要氣餒，可憑刮刮卡序號再參加每日抽獎，也有機會獲得「義大世界購物廣場1萬元現金禮券」。
另還在想今年寒假去哪裡玩嗎？義大遊樂世界1/18-3/3推出寒假檔期活動「玩轉世界」，請大家拿相機跟著大義機長出發，一起暢遊世界趴趴go！
(中國時報)
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