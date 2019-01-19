漁民轟台電 要捕魚不要炸彈

2019年01月19日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

台電計畫2025年將協和「燃油」電廠改建為「燃氣」電廠，並填海造陸、加蓋防波堤，18日在電廠舉行說明會，引起當地漁民反彈，拿著寫上「鴨霸電廠破壞漁場」、「漁民要捕魚不要炸彈」的黃布條到場抗議，要求拆廠還地，雙方未取得共識，台電則表示會再進一步溝通。

協和電廠由於燃重油的4部機組老舊，台電計畫2024年前除役，並於2025年興建第四天然氣接收站，新設2部燃氣機組。台電18日邀集基隆民代及居民，在協和電廠舉辦說明會。

填海造陸會破壞生態

「蔑視漁民生計！」50多名外木山漁業永續關懷協會的漁民到場抗議，並拿出寫上「堅決反對更新液化」、「是最會溝通？還是最蠻幹的政府」的黃布條，怒轟台電，擔心一旦填海造陸蓋電廠，會破壞漁業生態。

當了36年的資深漁民鄭平君表示，燃氣雖比燃油環保，但危險性高，一旦爆炸後果將不堪設想，另外台電要填海造陸、加蓋近400米的防波堤，這會造成海流改變，不僅破壞水中生態，也導致魚隻銳減，進而影響漁民生計，無法生存。

「政府廢掉現成的核四，然後再花大錢蓋燃氣電廠！」另一位老漁民痛批，歐美先進國家都在用核電，而台灣政府花了大錢蓋核四，結果又再花大錢廢掉核四，如今以核養綠的公投明明過了，民進黨卻堅持漠視民意，太鴨霸！

台電允配置防汙設備

台電則回應，為因應北部地區用電需求，才會計畫將協和燃油電廠轉型為燃氣電廠，同時會配置最新的汙染防制設備，可提升機組效率並降低對環境的影響，至於漁民的寶貴意見，台電會再進一步溝通。

(中國時報)