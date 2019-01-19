百合提早盛產 花農建議管制
台中市農業局長蔡精強（左二）、台中市農會總幹事林育葦（左一）、市議員王朝坤（右二）、豐原火車站站長賴昌正（右一）為「葫蘆賀新春」花卉裝置藝術揭幕。（王文吉攝）
今年暖冬百合花提早於春節前盛產，為穩定價格紓緩國內市場供需壓力！農業局特推出「拓展百合國外市場輸銷計畫」，花博園區買1送1促銷活動。農民羅弘奇18日建議說，期望政府協助300位百合花農與11家進口商共同組成協會，未來採總量管制統籌球根進口量避免花農一窩蜂搶種。
創意花藝賽拚手藝
台中市農會結合2018世界花博於豐原及后里火車站布置花卉裝置藝術，為即將來到的年節暖身。農業局以百合花為主題，19日在花博外埔園區「智農館」舉辦創意花藝競賽，讓22區家政班員發揮創意大展花藝作品展示至元月23日。
農業局長蔡精強、台中市農會總幹事林育葦昨日為「清香台中、花現美麗」花卉裝置藝術揭幕！「葫蘆賀新春」配合豐原古地名「葫蘆墩」意象布置；以3000多朵百合、文心蘭呈現華麗視覺效果。后里火車站設計成皇冠的「圓滿如意」，吸引遊客拍照打卡。
避免搶種應組協會
蔡精強表示，今年台中市百合花品質相當優質，特別適合年節家中布置，百合清香及文心蘭喜悅地舞動，能讓生活品質提升多層次的體驗；民眾們可逢時購買產地直銷的花卉送禮自用兩相宜。
羅弘奇說，百合花球根從荷蘭進口，因資訊不透明常造成一窩蜂搶種！請政府協助全台300位花農與11家進口貿易商共同組成協會；由農民自主管理、協會統籌，由政府輔導及通報，依實際使用量調整進行採購，亦避免競相削價，讓花農與進口商共存共榮！
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。