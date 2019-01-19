百合提早盛產 花農建議管制

2019年01月19日 04:10 中國時報 陳世宗 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市農業局長蔡精強（左二）、台中市農會總幹事林育葦（左一）、市議員王朝坤（右二）、豐原火車站站長賴昌正（右一）為「葫蘆賀新春」花卉裝置藝術揭幕。（王文吉攝）

今年暖冬百合花提早於春節前盛產，為穩定價格紓緩國內市場供需壓力！農業局特推出「拓展百合國外市場輸銷計畫」，花博園區買1送1促銷活動。農民羅弘奇18日建議說，期望政府協助300位百合花農與11家進口商共同組成協會，未來採總量管制統籌球根進口量避免花農一窩蜂搶種。

創意花藝賽拚手藝

台中市農會結合2018世界花博於豐原及后里火車站布置花卉裝置藝術，為即將來到的年節暖身。農業局以百合花為主題，19日在花博外埔園區「智農館」舉辦創意花藝競賽，讓22區家政班員發揮創意大展花藝作品展示至元月23日。

農業局長蔡精強、台中市農會總幹事林育葦昨日為「清香台中、花現美麗」花卉裝置藝術揭幕！「葫蘆賀新春」配合豐原古地名「葫蘆墩」意象布置；以3000多朵百合、文心蘭呈現華麗視覺效果。后里火車站設計成皇冠的「圓滿如意」，吸引遊客拍照打卡。

避免搶種應組協會

蔡精強表示，今年台中市百合花品質相當優質，特別適合年節家中布置，百合清香及文心蘭喜悅地舞動，能讓生活品質提升多層次的體驗；民眾們可逢時購買產地直銷的花卉送禮自用兩相宜。

羅弘奇說，百合花球根從荷蘭進口，因資訊不透明常造成一窩蜂搶種！請政府協助全台300位花農與11家進口貿易商共同組成協會；由農民自主管理、協會統籌，由政府輔導及通報，依實際使用量調整進行採購，亦避免競相削價，讓花農與進口商共存共榮！

(中國時報)