有事直接LINE 小英和鄉親搏感情

2019年01月19日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

不到一周，蔡英文總統又訪台南！18日早上不公開行程先到後壁蓮心園啟智中心和院生共餐，與地方人士座談，下午至白河區福安宮、六甲恒安宮拜廟揭匾，還到新營大宏里活動中心聽取鄉親心聲，更多次拜託現場民眾加入她的LINE群組，有事直接跟她講。

訪啟智中心共餐

與12日下台南行程相較，總統車隊仍是沒有交管、沒有警方便衣崗等維安特勤，但18日早上蔡英文訪蓮心園並無議員陪同，抵達後院生以苦練多時的太鼓迎賓，由蓮心園董事長張田黨、國策顧問黃崑虎陪同參觀院內設施。

蓮心園目前有104名院生、庇護工場有11名員工，種植的生菜深受市場歡迎，午餐也請總統品嘗生菜及院生自製蛋捲。除了與院生共餐，台灣農權總會長張豪澤還邀請白河、後壁、東山的里長、社區理事長和青農，在蓮心園與小英談台灣農業發展瓶頸。

下午2點蔡英文前往白河區福安宮媽祖廟揭匾，廟前廣場擠滿信徒及聞訊而來一睹總統風采的民眾。蔡英文揭匾後也發表談話說，民進黨2018選舉選得不好，該檢討的，已經開始調整，哪裡做的不好、不夠、不對的，可以透過民意代表轉達，也請大家加入她的臉書及LINE群組，可以直接跟她說。

挺身對抗假消息

蔡英文更呼籲民眾，現在科技時代、網路資訊傳遞很快，但訊息有真有假，造成社會混亂、對立，希望民眾都能第一時間挺身而出澄清謠言。

蔡英文結束白河行程後，隨即趕往六甲區恆安宮揭匾，並且寫下國泰民安祈福卡。致詞時，蔡也再次拜託現場民眾加入「蔡英文的LINE群組」，有事直接跟她講，處理好也會回覆大家。

(中國時報)