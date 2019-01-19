有事直接LINE 小英和鄉親搏感情
不到一周，蔡英文總統又訪台南！18日早上不公開行程先到後壁蓮心園啟智中心和院生共餐，與地方人士座談，下午至白河區福安宮、六甲恒安宮拜廟揭匾，還到新營大宏里活動中心聽取鄉親心聲，更多次拜託現場民眾加入她的LINE群組，有事直接跟她講。
訪啟智中心共餐
與12日下台南行程相較，總統車隊仍是沒有交管、沒有警方便衣崗等維安特勤，但18日早上蔡英文訪蓮心園並無議員陪同，抵達後院生以苦練多時的太鼓迎賓，由蓮心園董事長張田黨、國策顧問黃崑虎陪同參觀院內設施。
蓮心園目前有104名院生、庇護工場有11名員工，種植的生菜深受市場歡迎，午餐也請總統品嘗生菜及院生自製蛋捲。除了與院生共餐，台灣農權總會長張豪澤還邀請白河、後壁、東山的里長、社區理事長和青農，在蓮心園與小英談台灣農業發展瓶頸。
下午2點蔡英文前往白河區福安宮媽祖廟揭匾，廟前廣場擠滿信徒及聞訊而來一睹總統風采的民眾。蔡英文揭匾後也發表談話說，民進黨2018選舉選得不好，該檢討的，已經開始調整，哪裡做的不好、不夠、不對的，可以透過民意代表轉達，也請大家加入她的臉書及LINE群組，可以直接跟她說。
挺身對抗假消息
蔡英文更呼籲民眾，現在科技時代、網路資訊傳遞很快，但訊息有真有假，造成社會混亂、對立，希望民眾都能第一時間挺身而出澄清謠言。
蔡英文結束白河行程後，隨即趕往六甲區恆安宮揭匾，並且寫下國泰民安祈福卡。致詞時，蔡也再次拜託現場民眾加入「蔡英文的LINE群組」，有事直接跟她講，處理好也會回覆大家。
(中國時報)
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