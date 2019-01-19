植物獵人洪信介 保種中心之寶

2019年01月19日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

一部以植物獵人為名的影片日前在網路瘋傳，全球超過千萬人次點閱，主角洪信介這外表黝黑、個性木訥的大男生，現任職辜嚴倬雲植物保種中心，常年在野外採集曾被毒蛇咬過6次，仍不減他進入山林的決心，至今完成2萬多株植物標本，只有國中學歷的他早就被認定是這領域的頂尖。

影片網路瘋傳 千萬次點閱

屏東高樹鄉有著世界上最大的熱帶植物保種中心，被譽為植物界的諾亞方舟，裡頭收藏3萬2587種植物，比起目前台灣有紀錄的5000多種植物，還多出許多，全仰賴一群熱愛植物的研究員細心培育與照顧。

保種中心執行長、清大教授李家維談起認識「阿介」的緣起，他說，為了保存瀕危植物，2012年至2017年參與索羅門群島興建植物資料庫計畫，當地熱帶雨林物種豐富，但興盛的伐木業加上極端氣候，使得許多植物瀕臨滅絕，整個計畫等於在跟時間賽跑。

索羅門資料庫 阿介功勞大

經過第一年採集、研究，發現成果不如預期，他與各植物專家開會討論，才瞭解當地樹叢高聳，根本無法輕易採集，那該如何解決？所有人口徑一致說，「只要找到阿介加入團隊，問題便能迎刃而解。」

當時他只有國中畢業，要參與國合會計畫還費了一番功夫，直至某次團隊進入山林，眼看一棵高達50公尺的樹木上有著一株目標植物，但利用各種工具仍無法攀附上去，團隊成員轉頭向當地土著求援，現場賞金不斷加碼，大夥還是搖搖頭，此刻上方已傳來呼喊聲，阿介喊著：「教授，我已經採到了」。

5年計畫中，共為索羅門群島建置4萬5000多份標本，其中1萬5000份全出於洪信介之手，當任務結束，李家維轉頭向阿介詢問，是否有意到保種中心工作，他臉上露出燦笑回答：「我等這句話已經很久」。

(中國時報)